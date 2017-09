В лондонском метро произошел взрыв. Несколько человек получили ожоги (видео, дополняется)

Сообщение о пожаре в вагоне поступило около 8:21 по местному времени (10:21 по Риге). Полиция пока не сообщила, рассматривается ли этот взрыв как теракт.

Сообщается о нескольких пострадавших, получивших ожоги лица. По данным репортера издания, после ЧП все пассажиры покинули станцию. Есть данным о том, что люди спасались бегством. В результате возникшей панике некоторые получили травмы.

Huge police presence at Parsons Green. Was told by a police officer to "get somewhere safe as quickly as I can". pic.twitter.com/944FhPiDzk— Steven Slayford (@stevenslayford) September 15, 2017