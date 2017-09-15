В лондонском метро произошел взрыв. Несколько человек получили ожоги (видео, дополняется)

В лондонском метро на станции «Парсонс Грин» произошел взрыв. По информации газеты Metro, в задней части поезда взорвался белый контейнер, оставленный в сумке около двери вагона.
Сообщение о пожаре в вагоне поступило около 8:21 по местному времени (10:21 по Риге). Полиция пока не сообщила, рассматривается ли этот взрыв как теракт.
Сообщается о нескольких пострадавших, получивших ожоги лица. По данным репортера издания, после ЧП все пассажиры покинули станцию. Есть данным о том, что люди спасались бегством. В результате возникшей панике некоторые получили травмы.
Huge police presence at Parsons Green. Was told by a police officer to "get somewhere safe as quickly as I can". pic.twitter.com/944FhPiDzk— Steven Slayford (@stevenslayford) September 15, 2017
На место происшествия стягиваются спасательные службы и полиция. Очевидцы сообщают о большом скоплении полицейских в районе станции Парсонс-грин. Движение поездов на линии временно прекращено.
В интернете появилось фото бомбы. Судя по снимку, взрывное устройство находилось в пластиковом ведре, которое было спрятано в фирменном пакете магазина сети Lidl. После взрыва ведро загорелось.
Транспортные власти сообщают, что ведется расследование происшествия. В связи с этим остановлено движение между станциями Wimbledon и Edgware Road, а также между Hammersmith и Barking. Пассажирам предлагают пользоваться другими видами транспорта, включая автобусы.
Пресс-секретарь Лондонской пожарной бригады сообщил, что сигнал о происшествии в поезде поступил в службу в 8:21 утра. Аналогичные данные предоставили в скорой помощи.
В интернете появилось фото бомбы. Судя по снимку, взрывное устройство находилось в пластиковом ведре, которое было спрятано в фирменном пакете магазина сети Lidl. После взрыва ведро загорелось.
Полиция пока не сообщила, рассматривается ли этот взрыв как теракт.
Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1— Andy Webb (@andyjohnw) September 15, 2017