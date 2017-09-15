В лондонском метро произошел взрыв. Несколько человек получили ожоги (видео, дополняется)

В лондонском метро на станции «Парсонс Грин» произошел взрыв. По информации газеты Metro, в задней части поезда взорвался белый контейнер, оставленный в сумке около двери вагона.

Сообщение о пожаре в вагоне поступило около 8:21 по местному времени (10:21 по Риге). Полиция пока не сообщила, рассматривается ли этот взрыв как теракт.

Сообщается о нескольких пострадавших, получивших ожоги лица. По данным репортера издания, после ЧП все пассажиры покинули станцию. Есть данным о том, что люди спасались бегством. В результате возникшей панике некоторые получили травмы.

Huge police presence at Parsons Green. Was told by a police officer to "get somewhere safe as quickly as I can". pic.twitter.com/944FhPiDzk— Steven Slayford (@stevenslayford) September 15, 2017

На место происшествия стягиваются спасательные службы и полиция. Очевидцы сообщают о большом скоплении полицейских в районе станции Парсонс-грин. Движение поездов на линии временно прекращено.

В интернете появилось фото бомбы. Судя по снимку, взрывное устройство находилось в пластиковом ведре, которое было спрятано в фирменном пакете магазина сети Lidl. После взрыва ведро загорелось.

Транспортные власти сообщают, что ведется расследование происшествия. В связи с этим остановлено движение между станциями Wimbledon и Edgware Road, а также между Hammersmith и Barking. Пассажирам предлагают пользоваться другими видами транспорта, включая автобусы.

Пресс-секретарь Лондонской пожарной бригады сообщил, что сигнал о происшествии в поезде поступил в службу в 8:21 утра. Аналогичные данные предоставили в скорой помощи.

В интернете появилось фото бомбы. Судя по снимку, взрывное устройство находилось в пластиковом ведре, которое было спрятано в фирменном пакете магазина сети Lidl. После взрыва ведро загорелось.

Полиция пока не сообщила, рассматривается ли этот взрыв как теракт.