Белые жирафы впервые сняты на видео в кенийском заповеднике

В заповеднике на северо-западе Кении рейнджеры Hirola Conservation Program (программа по сохранению хирол, другое название млекопитающего — бубал Хантера) впервые засняли на видео белых жирафов. Ролик был опубликован на YouTube-канале зоозащитников еще в начале августа, однако СМИ обратили на него внимание только сейчас.

Как пишет National Geografic, животные не являются альбиносами, как это может показаться.

В действительности они страдают от лейцизма — генетического заболевания, которое не дает клеткам кожи производить пигмент, но позволяет другим органам, например глазам, оставаться темными. В то же время при альбинизме все тело не способно вырабатывать пигмент, а потому глаза у животных-альбиносов чаще всего розового цвета.

National Geografic отмечает, что лейцизм для животных состояние редкое, но не уникальное. Так, в январе 2016 года белый детеныш жирафа был замечен в национальном парке Тарангире в Танзании.

Страдающие лейцизмом жирафы не испытывают генетических проблем при выживании, однако

такой окрас может привлечь к ним ненужное внимание,

указано в материале.

Согласно данным Организации по сохранению жирафов (Giraffe Conservation Foundation), более половины детенышей этих животных не достигают полугодовалого возраста, поскольку становятся добычей хищников, включая львов и гиен.