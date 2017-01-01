Евросоюз расширил санкционный список по КНДР

Совет Евросоюза увеличил на три юридических и одно физическое лицо свой санкционный список по Северной Корее, сообщает пресс-служба совета.

«Совет добавил три организации: Департамент пропаганды и агитации, Центральную военную комиссию Трудовой партии Кореи и Организационный департамент и одного человека к списку лиц и организаций, являющихся объектами замораживания их авуаров и ограничения перемещений (в ЕС), – применив тем самым часть новых санкций, наложенных резолюцией 2375 (2017) Совета Безопасности ООН», – говорится в пресс-релизе.

В Совете ЕС напомнили, что эта резолюция была принята 11 сентября 2017 года в качестве реакции «на непрерывную деятельность КНДР в области ядерного оружия и баллистических ракет при вопиющем нарушении и игнорировании предыдущих резолюций Совета Безопасности ООН».

Санкции по резолюции СБ ООН распространяются на 63 человека и 53 юридических лица КНДР.

Кроме того, 41 человек и шесть организаций находятся под санкциями, самостоятельно наложенными ЕС.

Совет ЕС пообещал сделать все необходимое, чтобы быстрее применить другие санкции, предусмотренные в резолюции 2375 СБ ООН.

В нем также сообщается, что ЕС применяет все резолюции СБ ООН, принятые в ответ на ядерные программы, на программы ядерного оружия и оружия массового уничтожения других типов и баллистических ракет КНДР.

«Кроме того, ЕС самостоятельно наложил ограничительные меры на КНДР, которые дополняют и усиливают санкционный режим ООН», – говорится в сообщении.