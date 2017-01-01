В США при таинственных обстоятельствах разбился «Су-27»

В штате Невада во время учебно-тренировочного полета разбился истребитель ВВС США. В результате инцидента погиб полковник Эрик Шульц. Трагедия произошла еще 5 сентября, однако широкой общественности о ней стало известно только сейчас.

По последним данным, Шульц управлял тяжелым истребителем российского производства «Су-27», пишет Aviation Week.

Американские журналисты обращают внимание на ту таинственность, которой покрыта авиакатастрофа. Российский истребитель ВВС США потерпел крушение рядом со знаменитой «зоной 51», где, по официальным данным, разрабатываются экспериментальные летательные аппараты и системы вооружения.

Полковник Шульц по прозвищу Док выполнял тренировочный полет с военной базы Red Hаt.

Погибший пилот командовал эскадрильей «Агрессор», которая занимается испытаниями зарубежной техники.

По информации американских СМИ, подразделения эскадрильи Шульца во время учебных полетов выполняют роль противника и имеют на вооружении, как правило, истребители американского производства, имеющие окраску и опознавательные знаки ВВС вероятного врага.

Командование ВВС США уже официально подтвердило гибель Шульца, отмечает издание. При этом Пентагон не раскрывает подробностей произошедшего. В Минобороны США не подтверждают информацию о том, что Шульц управлял именно истребителем российского производства и исполнял роль противника во время учений.

Как отмечает издание, разбившийся истребитель был не единственным официально ввезенным в США «Су-27». Еще одну двухместную учебно-боевую версию машины купила на Украине частная фирма, а Шульц разбился на одноместном истребителе. «Су-27» поставляется на экспорт в десяток с лишним государств и мог быть куплен у третьей страны, предполагает издание.

«Зона 51» стала для американцев своеобразным символом «правительственного заговора», направленного на то, чтобы скрывать от общественности сведения о существовании инопланетян и использовать их технологии в военных целях. Гриф «секретно» на всем, что связано с этим местом, поставил бывший президент США Билл Клинтон в 1995 году.

Строгая секретность стала ответом на иски семей пяти пострадавших после визита в «зону» рабочих. Один из рабочих впоследствии погиб. Его вдова и семьи пострадавших пытались получить информацию об экологической деятельности военных в этом районе, которая могла нанести вред здоровью рабочих. Те испытали воздействие неустановленных «вредоносных токсичных материалов» во время пребывания на базе Грум Лейк и впоследствии умерли.

Никаких подробностей по поводу этого инцидент нет - с тех пор каждый год президент Соединенных Штатов продлевает запрет на разглашение любой информации о происходящем в этом районе, над которым уже многие годы запрещены полеты авиации.