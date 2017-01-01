Меркель выступила за вхождение всех стран ЕС в Шенгенскую зону

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила за то, чтобы, по возможности, все страны-члены Европейского Союза вошли в Шенгенскую зону.

По ее словам, для вхождения в Шенген зону страны должны будут выполнить необходимые условия. В частности, говоря о Болгарии, Меркель отметила проблемы с системой правосудия и коррупцию в этой стране.

Она также выразила удивление, почему такие страны, как Швейцария и Норвегия входят в Шенгенскую зону, а некоторые страны ЕС – нет.

«Это принесет нам больше безопасности», – считает Меркель.

На данный момент в Шенгенскую зону не входят шесть стран-членов ЕС: Болгария, Румыния, Хорватия, Ирландия и Великобритания.

Ранее за вступление в Шенгенскую зону Румынии и Болгарии высказался президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.