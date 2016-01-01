Четыре беженца поманили немку бутылками и жестоко надругались

Как отмечается, это произошло в середине августа. Женщина занималась сбором бутылок в центре города, когда к ней подошли молодые люди, пообещавшие показать, где можно найти много бутылок. Они заманили ее в здание бывшей школы, где женщина подверглась изнасилованию, ее госпитализировали.

Указывается, что молодым людям от 18 до 21 года. В полиции Дессау заявили, что расследование дела, которое вызвало резонанс в городе, давалось им с большим трудом и они очень рады тому, что им удалось найти злоумышленников. Также они полагают, что молодые люди могли быть связаны с изнасилованием 89-летней женщины, которое произошло несколькими днями позже.

В июле 2016 года беженец из Эритреи изнасиловал 79-летнюю пенсионерку на кладбище в немецком городе Иббенбюрен. Женщина проживала в доме престарелых и пришла проведать могилу покойной сестры, когда на нее напал 40-летний эритреец.

В 2015 году в ФРГ прибыли более 1,1 миллиона мигрантов из Северной Африки и с Ближнего Востока. Свыше 17 тысяч соискателей убежища в 2016 году подали в суд на немецкое правительство. Основанием для такого большого количества исков стал отказ Германии предоставлять мигрантам полноценный статус беженцев.