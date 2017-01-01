Глава МИД Чехии попал в больницу после ДТП

Глава МИД Чехии Лубомир Заоралек в пятницу 15, сентября, попал в больницу с травмой головы после того, как его машина попала в ДТП. Об этом журналистам рассказала представитель дипведомства Ирэна Валентова, передает Reuters.

Она пояснила, что дипломата доставили в больницу Брно санитарным вертолетом. После обследования врачи отпустили Заоралека продолжать лечение на дому. Сейчас его состояние в целом нормальное.

Помимо министра, в лечебные учреждения попали еще пять человек.

5 августа на побережье Адриатического моря в ДТП погибла бывший депутат Верховной Рады Украины от Партии регионов 36-летняя Ирина Бережная. Сообщалось, что автомобиль, в котором ехала известная своей критикой режима Порошенко политик, вылетел с серпантина.