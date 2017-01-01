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Ким Чен Ын заявил о скором создании ядерных сил

korrespondent.net 1
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Фото: AP/Scanpix

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что практически завершено создание северокорейских ядерных сил, передает Ренхап.

«Цель создания ядерных сил почти завершена», – сказал Ким Чен Ын.

Напомним, 15 сентября КНДР произвела пуск ракеты в направлении Японии. По данным южнокорейских военных, ракета Северной Кореи пролетела 3,7 км, достигнув максимальной высоты полета в 770 км. Ракета полетела над территорией Японии и упала в Тихий океан.

Из-за регулярных испытаний Совбез ООН принял решение ввести санкции против КНДР.

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