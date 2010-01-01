WSJ: Трампу предложили помиловать Ассанжа за информацию по «российскому делу»

Американский конгрессмен Дейна Рорабакер обратился в Белый дом с предложением обеспечить юридическую неприкосновенность основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перед властями США. В обмен, как заявил Рорабакер, Ассанж готов предоставить доказательства того, что Россия не была причастна ко взлому серверов Демократической партии в ходе предвыборной кампании в прошлом году, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на публикацию в The Wall Street Journal.

Соответствующую идею, как утверждает газета, конгрессмен озвучил во время телефонного разговора с начальником аппарата сотрудников Белого дома Джоном Келли 13 сентября. Рорабакер назвал предполагаемое соглашение между Ассанжем и американскими властями «помилованием или чем-то вроде того», рассказал источник WSJ.

В обмен на помилование Ассанжа правительство США получило бы жесткие диски и другие носители, на которых содержится некая информация, доказывающая непричастность Москвы ко взлому адресов электронной почты демократов. Сам Рорабакер в беседе с изданием подтвердил, что действительно звонил Келли на этой неделе, но подробности раскрывать отказался, поскольку не имеет права «подтверждать или опровергать ничего о приватном разговоре такого уровня».

GOP Congressman Sought Trump Deal on WikiLeaks, Russia

В середине августа портал The Daily Caller сообщил, что Джулиан Ассанж обсуждал с Рорабакером свое возвращение в США. Встреча прошла в посольстве Эквадора в Лондоне, где Ассанж живет с 2012 года. По данным издания, основатель WikiLeaks изъявил желание заключить с США сделку, чтобы прекратить жить в изгнании.

Встреча продолжалась три часа, после чего конгрессмен выступил с заявлением о том, что Ассанж отрицает участие россиян во взломе серверов Демократической партии и распространении содержавшихся на них данных.

70-летний конгрессмен, представляющий штат Калифорния в палате представителей США, известен своей пророссийской позицией. Он, в частности, поддержал референдум о статусе Крыма и является противником антироссийских санкций. В 2016 году издание Politico назвало его «любимым конгрессменом» президента РФ Владимира Путина.

Отметим, что формально Ассанж властями США до сих пор не был ни в чем обвинен: американские власти лишь в апреле объявили, что подготовили документы для этого, но никаких подвижек с тех пор так и не произошло. Сам Ассанж опасается, что в США его могут приговорить за государственную измену за разглашение секретной информации в 2010 году. Наказание по этой статье может быть вплоть до смертной казни.