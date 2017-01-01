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Трое детей погибли при пожаре в детском лагере в Одессе

Gazeta.ru
Фото: AP/Scanpix

Трое детей погибли во время пожара в детском лагере «Виктория» в Одессе, передает «Интерфакс» со ссылкой на советника начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка.

«По предварительным данным, погибли трое детей», — сообщил он.

Ранее сообщалось, что при пожаре в детском лагере в Одессе пропали трое детей.

В Одессе произошел пожар в детском оздоровительно-спортивном лагере «Виктория». Отмечается, что по неизвестной причине пожарная сигнализация не сработала, дети проснулись от запаха дыма.

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