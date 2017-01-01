Белорусские пограничники выявили нарушителя границы: ушел в Литву на 2,5 метра за грибами

Белорусские пограничники выявили нарушителя границы, который ушел в Литву на 2,5 метра - мужчину, который собирал грибы. Нарушение зафиксировали камеры наблюдения, а ради его поимки пограничники двух стран проводили отдельную встречу - сверить данные. О филигранной работе пограничников рассказывает сайт Госпогранкомитета страны. Там, впрочем, не упоминается важная деталь, из-за которой ЧП и вышло на международный уровень: литовские коллеги утверждают, что грибник - белорусский пограничник.

ЧП произошло днем 9 сентября на участке ответственности Гродненской пограничной группы. Это было «нарушение режима госграницы неустановленным мужчиной, который до 2,5 метров зашел на территорию Литвы с целью сбора грибов».

При этом литовские СМИ со ссылкой на данные Службы охраны госграницы передает, что границу перешел соблазнившийся грибом белорусский пограничник. Он пробыл на территории Литвы менее минуты и вернулся на родину с трофеем.

Прокурор контролирующей дело Алитусской окружной прокуратуры Юозас Валицкас сообщил BNS, что ранее

такие инциденты случались с грибниками, а с белорусскими должностными лицами это происходит впервые в его практике.

Информацию о нарушении оперативный дежурный Варенского отряда Службы охраны госграницы при МВД Литвы передал коллегам из Гродненской пограничной группы.

11 сентября прошла рабочая встреча пограничников двух стран. На ней факт нарушения госграницы неустановленным лицом подтвержден обеими сторонами. В ходе встречи представителями литовской погранслужбы были предъявлены фотографии с камер видеонаблюдения, на которых отчетливо видно, что на территорию Литвы кратковременно и на расстояние до 2,5 метров зашел человек.

Гродненской погрангруппой в соответствии с законодательством начат административный процесс, по результатам которого будет принято процессуальное решение. Литовская сторона будет проинформирована о его результатах установленным порядком, уведомляет Госпогранкомитет.

Какая ответственность грозит мужчине за сбор грибов на территории другого государства в двух метрах от границы - не уточняется.