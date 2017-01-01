Ураган Ирма: страховые выплаты дойдут до $50 млрд

Страховые компании должны будут выплатить пострадавшим в результате урагана Ирма около 50 млрд долларов, сообщило американское агентство Air Worldwide, специализирующееся на анализе стихийных бедствий, передает DW.

Рейтинговое агентство Moody's и лидер мирового рынка перестрахования Münchener Rück также сообщают о внушительном ударе, который ураган нанес на страховой бизнес.

Так, перестраховочная компания Münchener Rück вынуждена пересмотреть свой прогноз по годовой прибыли, до урагана составлявший от 2 до 2,4 млрд евро. Из-за высоких страховых выплат в Техасе, Флориде и на Карибских островах в третьем квартале компания уйдет в минус, что неизбежно отразится на годовом балансе.

Как сообщалось ранее, звезды мирового масштаба во время благотворительного телемарафона в США по сбору средств для пострадавших в результате ураганов Ирма и Харви собрали более $14,5 млн. Благодаря телемарафону всего за ночь было собрано более $44 миллионов.

Напомним, число жертв в результате урагана «Ирма» выросло до 80.