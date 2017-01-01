В Исландии назначены досрочные выборы из-за скандала с письмом в защиту педофила

В Исландии назначены досрочные выборы из-за скандала вокруг семьи премьера Бьярни Бенедиктссона. Его отец поручился за осужденного педофила, а премьер скрыл факт этого письма. В субботу президент Исландии одобрил запрос о проведении досрочных выборов - они необходимы для формирования нового правительства после выхода из коалиции одной из партий.

Возможной датой выборов может стать 4 ноября. Грядущие внеочередные выборы станут вторыми с осени прошлого года, отмечает РИА «Новости».

Исландская партия «Светлое будущее» заявила о выходе из правительственной коалиции на фоне скандала вокруг отца премьер-министра страны. Скандал разразился из-за рекомендательного письма, которое составил отец Бенедиктссона для осужденного по обвинению в педофилии.

Как поясняет The Financial Times, в Исландии есть практика поручительства за гражданина, отбывшего наказание за жестокое преступление.

Процедура называется «восстановлением чести» и позволяет таким людям вновь получить возможность трудоустройства.

Летом стало известно о трех случаях «восстановления чести» осужденных за педофилию, что спровоцировало волну возмущения среди общественности и вызвало массовые призывы отказаться от этой практики.

Позже стало известно, что рекомендацию одному из осужденных составил отец премьера Бенедикт Свейнссон. Сам Бенедиктссон был в курсе произошедшего, но не уведомил об этом своевременно партнеров по коалиции. Более того, как передает ТАСС, премьер и министр юстиции страны пытались не допустить того, чтобы информация о поступке отца главы правительства стала достоянием общественности.

Председатель партии «Светлое будущее»

назвал инцидент «последней каплей», которая окончательно лишила правительство доверия.

По итогам выборов, прошедших в октябре 2016 года, в Исландии было сформировано коалиционное правительство, в которое вошли три партии - Партия независимости, Партия реформ и «Светлое будущее».

Предыдущего премьера Исландии Сигмундура Давида Гуннлейгссона отправили в отставку после того, как выяснилось, что он замешан в Панамском скандале с офшорами.