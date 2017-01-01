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Анонимы сообщили о минировании девяти объектов в Казани

Gazeta.ru
Фото: Vyacheslav Prokofyev/TASS/Scanpix

Неизвестные сообщили о минировании девяти общественных объектов в Казани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Он отметил, что речь идет о нескольких торговых центрах и гостиницах. Источник добавил, что проводятся необходимые мероприятия.

Ранее казанские СМИ сообщили, что правоохранители эвакуировали посетителей трех торговых центров города после звонков о взрывных устройствах.

Как писал Русский TVNET, в крупных городах по всей России на прошедшей неделе в массовом порядке эвакуировали торговые центры, школы, вузы и административные здания из-за анонимных звонков о заложенных бомбах и бесхозных предметах.

Россия
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