Анонимы сообщили о минировании девяти объектов в Казани

Неизвестные сообщили о минировании девяти общественных объектов в Казани. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Он отметил, что речь идет о нескольких торговых центрах и гостиницах. Источник добавил, что проводятся необходимые мероприятия.

Ранее казанские СМИ сообщили, что правоохранители эвакуировали посетителей трех торговых центров города после звонков о взрывных устройствах.

Как писал Русский TVNET, в крупных городах по всей России на прошедшей неделе в массовом порядке эвакуировали торговые центры, школы, вузы и административные здания из-за анонимных звонков о заложенных бомбах и бесхозных предметах.