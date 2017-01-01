В Мюнхене при повышенных мерах безопасности стартовал «Октоберфест»

В Мюнхене в субботу стартовал в 184-й раз традиционный фестиваль пива «Октоберфест» (Oktoberfest). Он начался с церемонии вскрытия бочки со свежесваренным пивом бургомистром Мюнхена Дитером Райтером. Как передает РИА «Новости», тот пробил дно бочки с двух ударов, как и в прошлом году, выкрикнув традиционное: «O'zapft is» («откупорено»).

Первую литровую кружку пива (Mass) получил премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер. Стоимость такой кружки для посетителей составила 10,95 евро, что на 25 центов выше, чем в прошлом году.

Всего на «Октоберфесте» в Мюнхене ожидается до шести миллионов посетителей. В открытии праздника участвовали несколько десятков тысяч человек, несмотря на проливной дождь.

Из-за повышенного уровня террористической угрозы на празднике были усилены меры безопасности: установлены дополнительные барьеры на подъездах к традиционному месту проведения фестиваля - площадке «Терезин луг». Полицейских оснастили дополнительными видеокамерами. На входе досматривают личные вещи.

«Октоберфест» ведет свою историю с 12 октября 1810 года, когда кронпринц Людвиг праздновал бракосочетание с принцессой Терезой фон Заксен-Хильдбургхаузен. Торжества, на которые пригласили мюнхенских горожан, состоялись перед городскими воротами на лугу, получившем впоследствии название в честь невесты. Самого же кронпринца короновали на баварский престол.

Из-за того, что погода со временем начала портиться, праздник было решено сдвинуть на конец сентября, так что на октябрь приходится лишь закрытие праздника. В этом году «Октроберфест» продолжается до 3 октября.