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Что это значит? Жителя Таллинна застукали за странным занятием в троллейбусе

rus.postimees.ee
Иллюстративное фото | Фото: Ieva Lūka / LETA

На днях в Facebook опубликовали пост, наделавший шума. А все дело в необычном фото, сделанном в таллиннском троллейбусе.

На фото изображен молодой человек, сидящий спиной к окну в столичном троллейбусе, а его правая рука касается сапога сидящей рядом девушки.

«Сегодня утром в троллейбусе третьей линии. Девушка, сапог которой он трогает, попросила опубликовать это фото здесь, чтобы предупредить остальных», - как объясняется далее, требование убрать руку молодой человек проигнорировал.

FOTO: Facebook

Как объяснил он сам, сидения в троллейбусе очень узкие и он прижал руку к стене, но при крутом повороте его ладонь иногда касалась сапога незнакомки.

Эстония
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