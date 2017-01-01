Что это значит? Жителя Таллинна застукали за странным занятием в троллейбусе

На днях в Facebook опубликовали пост, наделавший шума. А все дело в необычном фото, сделанном в таллиннском троллейбусе.

На фото изображен молодой человек, сидящий спиной к окну в столичном троллейбусе, а его правая рука касается сапога сидящей рядом девушки.

«Сегодня утром в троллейбусе третьей линии. Девушка, сапог которой он трогает, попросила опубликовать это фото здесь, чтобы предупредить остальных», - как объясняется далее, требование убрать руку молодой человек проигнорировал.

FOTO: Facebook

Как объяснил он сам, сидения в троллейбусе очень узкие и он прижал руку к стене, но при крутом повороте его ладонь иногда касалась сапога незнакомки.