Генпрокурор Украины: Саакашвили не арестуют в связи с инцидентом на границе

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили не будет выдворен с территории Украины и не будет арестован в связи с инцидентом на границе 10 сентября, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает «Интерфакс».

«Я как генеральный прокурор четко вам говорю: Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока у него есть удостоверение на постоянное проживание или другие документы, которые он подал», — сказал он.

Он также подчеркнул, что Саакашвили должен обратиться в суд, если у него «есть вопросы к указу президента» о лишении его украинского гражданства.

Ранее сообщалось об аресте одного из участников прорыва Саакашвили на Украину.