КНДР показала пуск ракеты, пролетевшей над Японией

Северокорейсие власти обнародовали видео недавнего успешного пуска ракеты Хвасон-12, которая пролетела над Японией. В YouTube появились кадры, показанные по национальному телевидению КНДР.

На видео диктор сначала рассказывает о невероятных успехах армии КНДР, которые были достигнуты благодаря лидеру страны Ким Чен Ыну, а затем демонстрируется запуск ракеты: несколько секунд как она поднимается в небо.

За этим следует ликование Ким Чен Ына и северокорейских генералов.

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Ким Чен Ын отметил банкетом испытание водородной бомбы.

Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.