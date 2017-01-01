В РФ и Беларуси стартует второй этап учений Запад

Задачами второго этапа белорусско-российских учений «Запад-2017», который начнется с 17 сентября, является отработка управления войсками при отражении агрессии против Союзного государства, сообщил представитель министерства обороны Беларуси Владимир Макаров.

«С 17 сентября начинается второй этап учения, в ходе которого будут отработаны вопросы управления войсками ходе ведения военных действий при отражении агрессии против Союзного государства в условиях быстро меняющейся обстановки, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения в интересах решения поставленных задач», - сказал Макаров.

По его словам, «штабам всех уровней в течение этапа предстоит отработать широкий спектр задач, связанных с управлением войсками при отражении наступления сухопутных группировок противника, ведении контрдиверсионной борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника и незаконными вооруженными формированиями, организации взаимодействия и всестороннего обеспечения».

«На полигонах воинскими частями и подразделениями региональной группировки войск будут отработаны вопросы по ведению оборонительного боя, мероприятий обеспечения живучести, осуществления смены районов сосредоточения, поиск, блокирование и уничтожение незаконных вооруженных формирований при поддержке авиации», - отметил представитель Минобороны.

Напомним, на первом этапе учения приоритетное внимание уделялось вопросам борьбы с диверсионно-разведывательными группами условного противника и незаконными вооруженными формированиями.