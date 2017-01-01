В Атлантическом океане сформировался новый шторм

Тропический шторм «Мария» сформировался в Атлантическом океане недалеко от берегов Южной Америки и Карибского моря. Об этом сообщает Центр предупреждения ураганов США.

Как сообщается, в настоящий момент шторм продвигается в западном направлении со скоростью примерно 32 километра в час. Также метеорологи выпустили прогноз об усилении шторма.

Отмечено, что в начале следующей недели «Мария» усилится до урагана и затронет Подветренные острова в Карибском море. К середине недели ураган «Мария» может стать мощным и опасным и достичь Виргинских Островов и Пуэрто-Рико.