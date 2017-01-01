Теракт в метро Лондона: арестован первый подозреваемый

Полиция графства Кент арестовала в портовой зоне Дувра 18-летнего мужчину, подозреваемого в причастности к теракту в метро Лондона. Об этом говорится в заявлении британских правоохранительных органов.

Мужчина взят под стражу по обвинению в нарушении статьи 41-й британского Акта о терроризме 2000 года. Он доставлен в полицейский участок Дувра, после чего будет отправлен в отделение полиции на юге Лондона, передает газета The Guardian.

«Хотя мы довольны прогрессом в расследовании, оно продолжается и уровень террористической угрозы остается критическим», - прокомментировал ситуацию старший национальный координатор по борьбе с терроризмом Нил Басу.

В интересах следствия на данном этапе полиция не будет сообщать никакой дополнительной информации об арестованном.

Напомним, 15 сентября в лондонском метро на станции «Парсонс-Грин» произошел взрыв. В результате 29 человек получили ожоги лица и тела, все были госпитализированы.