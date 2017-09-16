Более 700 каталонских мэров поддержали референдум о независимости

Более 700 мэров городов Каталонии присоединились к акции поддержки проведения референдума о независимости от Испании, намеченного на 1 октября. На митинге, который состоялся 16 сентября 2017 года в Барселоне, они заявили перед тысячами сторонников самостоятельности Каталонии, что поддерживают голосование за отделение от Испании, передает DW.

Из 948 мэров городов Каталонии уже 740 заявило о готовности предоставить соответствующие помещения для проведения волеизъявления. Также 16 сентября в населенном преимущественно басками Бильбао тысячи людей вышли на демонстрацию солидарности с Каталонией.

По данным организаторов, в акции приняли участие около 35 тысяч человек, они демонстрации несли флаги Каталонии и Страны Басков.

Испанская прокуратура вызвала более 700 глав муниципалитетов и предупредила, что тот, кто будет участвовать в подготовке к проведению референдума, может как государственный служащий столкнуться с правовыми последствиями. Им, например, угрожают расследованием по обвинению в злоупотреблении властью, гражданской и нецелевой растрате средств.

В то же время премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал Каталонию вернуться к «разуму и законности». Он также еще раз заверил, что заблокирует проведение референдума.