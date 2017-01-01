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На Камчатке произошло сильное землетрясение

LETA
Иллюстративное фото | Фото: ITAR-TASS/Scanpix

У Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщили в местном управления МЧС России. Согласно сообщению, землетрясение произошло на глубине 72 км. Его эпицентр находился в 72 км к востоку от Петропавловска-Камчатского городского округа, в Авачинском заливе.

В результате стихийного бедствия жертв и разрушений не было. По данным МЧС, подземные толчки интенсивностью трех баллов ощущались в некоторых районах Петропавловска-Камчатского. При этом угрозу цунами не объявляли.

Ранее в акватории Тихого океана у берегов Камчатки также произошло землетрясениемагнитудой 5,3.

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