На Камчатке произошло сильное землетрясение

У Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,6, сообщили в местном управления МЧС России. Согласно сообщению, землетрясение произошло на глубине 72 км. Его эпицентр находился в 72 км к востоку от Петропавловска-Камчатского городского округа, в Авачинском заливе.

В результате стихийного бедствия жертв и разрушений не было. По данным МЧС, подземные толчки интенсивностью трех баллов ощущались в некоторых районах Петропавловска-Камчатского. При этом угрозу цунами не объявляли.

Ранее в акватории Тихого океана у берегов Камчатки также произошло землетрясениемагнитудой 5,3.