В Омске митинг Навального собрал до 7000 человек

В Омске в воскресенье проходит митинг Алексея Навального. По оценке НГС, на встречу с оппозиционером пришли около 7000 человек. Очевидцы пишут, что желающих больше, но их медленно пропускают через рамки.

Параллельно с митингом Навального началась и другая акция - митинг профсоюзов за достойную жизнь.

По риторике выступление Навального близко к его речи в Екатеринбурге, где его предвыборный митинг прошел накануне. Политик обещает, что когда придет к власти, посадит всех коррупционеров, повысит зарплаты за счет денег, которые больше не разворовывают, обеспечит доступную медицину и хорошее образование.

Значительная часть выступления, как и накануне, посвящена ответам на вопросы собравшихся. Навальный обещает демонополизировать ЖКХ и снизить цены, ввести выборность судей

Как отмечает НГС, большинство ответов Навального сводятся к необходимости борьбы с коррупцией. Выступает он больше часа.





А вот Омск сейчас pic.twitter.com/Eds7vLL4Pk— Alexey Navalny (@navalny) 17 сентября 2017 г.

Навальный намерен баллотироваться кандидатом в президенты и называет свои региональные штабы предвыборными, хотя в ЦИКе считают, что он лишен этого права из-за судимости. В каждом выступлении он подчеркивает, что это противоречит Конституции (по ней запрещено избираться людям, находящимся в местах лишения свободы) и намерен с помощью сторонников создать такое давление на власть, чтобы его все-таки зарегистрировали.

Омск, 19:00 с начала митинга уже час, а на входе до сих пор очереди. Просто море людей пришли на встречу с Алексеем Навальным pic.twitter.com/dKdlh3nsxe— Олег Снов (@olsnov) 17 сентября 2017 г.

Очередные выборы президента РФ назначены на март 2018 года. Помимо Навального, о намерении принять в них участие объявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский и основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. Наблюдатели ждут выдвижения от Владимира Путина, но тот пока выдерживает паузу.





