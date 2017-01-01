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В Германии мужчина открыл стрельбу в пабе

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: HANDOUT / REUTERS

По меньшей мере, два человека погибли и двое получили тяжелые ранения в результате стрельбы в немецком городе Трауенройт (земля Бавария). Об этом сообщает немецкий телеканал Welt N24 в воскресенье, 17 сентября.

По его данным, накануне вечером в один из городских баров вошел вооруженный винтовкой человек и открыл огонь, убив двух мужчин. При этом две женщины получили тяжелые ранения.

Полиция задержала подозреваемого в причастности к преступлению - 62-летнего мужчину. Мотивы его действий пока неизвестны.

Недавно в результате стрельбы в одной из школ американского города Спокан в штате Вашингтон погиб один человек и не менее трех были ранены.

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