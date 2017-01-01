Во время автошоу в США авто въехало в толпу зрителей

Не менее 11 человек пострадали в результате наезда автомобиля на зрителей во время автошоу в американском городе Бойсе (штат Айдахо), сообщили в местной полиции.

В заявлении, опубликованном на сайте полиции Бойсе, говорится, что водитель серого Porsche, участвовавший в автошоу Cars and Coffee, на большой скорости не справился с управлением.

«В результате наезда автомобиля на толпу во время автошоу на улице Оверленд пострадали 11 человек. Шестерых забрали кареты скорой помощи, еще пятерых (увезли с места происшествия) частные автомобили», - сообщается на странице полиции в Twitter.

Лейтенант полиции Чарльз ЛеБар, в свою очередь, заявил, что инцидент мог произойти из-за того, что водитель решил «покрасоваться» перед публикой. «По имеющимся у меня данным, водитель красовался перед толпой», - цитирует газета Idaho Statesman ЛеБара.

По словам полицейского, водитель двигался на «слишком высокой скорости» и, потеряв контроль над автомобилем, вылетел на тротуар и на газон, где находились зрители.