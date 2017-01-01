Трамп придумал прозвище Ким Чен Ыну

Президент США Дональд Трамп назвал лидера КНДР Ким Чен Ына «человеком-ракетой». Такое словосочетание он употребил в твите, в котором сообщил о своих переговорах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

«Накануне вечером разговаривал с президентом Южной Кореи. Спросил его, как поживает «человек-ракета«. В КНДР выстраиваются длинные очереди за бензином. Очень плохо!», – написал Трамп в своем Twitter.

I spoke with President Moon of South Korea last night. Asked him how Rocket Man is doing. Long gas lines forming in North Korea. Too bad!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 сентября 2017 г.

В свою очередь Белый дом сообщил, что Дональд Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили по телефону последний запуск северокорейской ракеты, пролетевшей над Японией.

«Оба руководителя отметили, что КНДР продолжает бросать вызов мировому сообществу даже после того, как ООН самым серьезным образом осудила повторяющиеся провокации со стороны Пхеньяна», – говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости.

Лидеры США и Южной Кореи подтвердили приверженность «принятию шагов по укреплению мер сдерживания, а также расширения экономического и дипломатического давления на КНДР», отмечается в сообщении.

Президенты также выразили намерение продолжить консультации на следующей неделе, когда встретятся «на полях» Генассамблеи ООН.

По сообщениям СМИ, очереди за бензином появились в КНДР после объявления о новых санкциях ООН.