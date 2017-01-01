В Лондоне восемь человек отравились газом

Сегодня на юго-востоке Лондона медики госпитализировали восемь человек из-за отравления неизвестным газом, сообщает РИА Новости со ссылкой на лондонскую служба здравоохранения.

Еще 12 человек были эвакуированы из района инцидента в качестве меры предосторожности.

На место прибыли пять пожарных расчетов, кареты скорой помощи и полиция.

Пожарные и сотрудники группы химической защиты выясняют причину инцидента. По данным правоохранительных органов, отравление не стало результатом злонамеренных действий.