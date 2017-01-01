Меню
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
Политика Экономика Общество Эксклюзив Комментарий Криминал и ЧП Спорт Евробаскет-2017 За рубежом Культура Афиша Погода

Зрители в петербургском кинотеатре устроили массовую драку

Lenta.ru 1
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Зрители одного из кинотеатров в Санкт-Петербурге устроили массовую драку на сеансе. Видеозапись случившегося публикует в воскресенье, 17 сентября, очевидец во «ВКонтакте».

Причиной перепалки, отметил он, стал разговор компании во время показа фильма. В кадре видно, как несколько молодых людей бьют друг друга.

«Сейчас в Петербурге отдыхаю. Сходили на фильм «18+». Пустили кучу малолеток. Они орали, ржали, мешали смотреть. Короче, один мужик не выдержал и врезал одному. Начался (...). Вот тебе и культурная столица», — комментирует автор видео.

Россия
1 Комментарии