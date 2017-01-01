В США улицу залило кровью

В американском городе Батон Руж, штат Луизиана, на одной из улиц вылилась смесь из крови и бальзамирующих веществ из-за технической неисправности оборудования агентства ритуальных услуг.

Как сообщает The Daily Mail, причиной происшествия стал засор в трубе, ведущей к специальному баку, в который сливают кровь и излишки формальдегида при обработке тел.

В течение 20 минут смесь вытекала из бака и, к ужасу очевидцев, как будто стала просачиваться из-под земли.

К настоящему моменту лужи крови уже убрали, местные власти проверяют, не был ли нанесен ущерб экологии.

По данным СМИ, потенциально опасная смесь не успела попасть в городскую систему канализации, так как утечка произошла на частной территории. Однако сообщается, что у похоронного бюро не было разрешения на работу от местного агентства по экологии.