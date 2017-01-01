США взялись за Facebook в деле о политрекламе России

Сенат Соединенных Штатов Америки запросил у Facebook дополнительную информацию о покупке политической рекламы из России во время выборов американского президента осенью 2016 года. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на члена сенатского комитета по разведке Адама Шифа.

По его словам, у Facebook запрашивается дополнительная информация о покупке политической рекламы из России.

Он отметил, что комитет по разведке получил некоторую информацию, однако пока остается еще много вопросов без ответов.

«Не думаю, что Facebook будет затягивать с предоставлением информации из боязни конфликта. Я думаю, что никакого конфликта не будет вообще», – сказал Шиф.