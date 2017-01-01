Президент Венесуэлы Мадуро похвастался сходством со Сталиным

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своем сходстве с советским лидером Иосифом Сталиным. Об этом он сказал в эфире программы «Воскресенья с Мадуро», которая выходит на телеканале Venezolana de Televisión, передает Venezuela al Dia.

«В мире есть люди, которые называют меня карибским Сталиным. И я похож. Посмотрите на мой профиль», — сообщил венесуэльский лидер.

Мадуро ранее уже сравнивал себя с советским лидером.

Так, в марте 2015 года, прогуливаясь по книжкой ярмарке в Каракасе, он взял со стенда книгу с изображенным на обложке Сталиным и сказал, что похож на него.

В Венесуэле с апреля этого года продолжаются беспорядки, жертвами столкновений стали более 100 человек. Это происходит на фоне противостояния между Мадуро и оппозицией, которой после выборов принадлежит большинство в парламенте. Причиной конфликта стал глубочайший экономический кризис в стране, вызванный падением мировых цен на нефть.