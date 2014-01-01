На Украине противников Евромайдана в Одессе признали невиновными

Ильичевский городской суд Черноморска признал невиновными подсудимых по делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе. Рассматривался эпизод о беспорядках на Греческой площади. После того как оправданных освободили в зале суда, двое из них были задержаны сотрудниками СБУ по делу о сепаратизме.

Суд признал несостоятельными доказательства обвинения в участии и организации обвиняемых в массовых беспорядках, которые повлекли за собой тяжкие последствия: смерть и травмы людей, передает УНИАН.

На скамье подсудимых по уголовному делу находидись 19 фигурантов, пятеро из которых до настоящего момента содержались в СИЗО. После оглашения приговора они были отпущены из-под стражи в зале суда. Еще один фигурант - Владислав Ильницкий - в августе сбежал в РФ. Однако Россия отказала ему в политическом убежище, и он был депортирован из аэропорта Домодедово после того, как пограничники не впустили его в страну.

Сразу после оглашения оправдательного приговора в зал суда вошли представители прокуратуры и СБУ, которые потребовали очистить помещение от журналистов и зрителей. Затем активистам «Куликова поля» Сергею Долженкову и Евгению Мефедову в присутствии их адвокатов предъявили подозрения по ст. 110 УК Украины («Сепаратизм»), и молодые люди были задержаны.

Председатель гособвинения Ирина Куприна после оглашения приговора уже заверила, что надзорное ведомство будет обжаловать оправдательный приговор фигурантам дела, отмечает «Интерфакс».

Ранее прокуратура потребовала приговорить фигурантов дела к срокам заключения от 8 до 15 лет. Для 12 из 19 обвиняемых, находившихся не под стражей, сторона обвинения потребовала 8 и 9 лет лишения свободы, еще для двоих - 10 лет.

Для четверых из пяти находившихся под стражей обвиняемых, в том числе для граждан России Евгения Мефедова и Максима Сакауова, - по 12 лет, и 15 лет лишения свободы - для Сергея Долженкова, которого гособвинение считает организатором массовых беспорядков. В свою очередь, обвиняемые свою вину не признали и призвали суд объективно и всесторонне подойти к оценке имеющихся доказательств.

Суд счел неубедительными доказательства гособвинения и раскритиковал работу следователей

Коллегия судей под председательством Филиппа Журавля пришла к выводу, что следствие по делу было проведено некачественно, и указала на целый ряд недостатков и пробелов в следственных действиях.

В частности, суд постановил, что во время расследования был допрошен только один сотрудник полиции из числа тех, кто присутствовал на Греческой площади в Одессе 2 мая. Также суд счел предвзятыми показания единственного свидетеля обвинения - Александра Посьмиченко, который заявлял об участии обвиняемых во вменяемых им преступлениях, в связи с чем суд решил не учитывать их при вынесении приговора.

Протоколы опознания фигурантов свидетелем Посьмиченко были признаны недопустимыми доказательствами . Во-первых, он опознавал их по фотографиям, а не вживую, что является нарушением. Кроме того, для опознания, кроме фото обвиняемых, прилагались фото известных голливудских актеров и футболиста Дэвида Бекхема. Суд счел, что это было сделано специально, чтобы Посьмиченко было легче «узнать» фигурантов дела.

Суд констатировал, что убедительных доказательств вины обвиняемых Сергея Долженкова и других прокуратура не представила. «Нет ни одного доказательства, подтверждающего обвинение. Более того, обвинение даже не пыталось доказать вину», - заявил Журавель.

Следствие, как заключила коллегия судей, было проведено из рук вон плохо. Например, Греческая площадь и торговый центр «Афины», где проходили столкновения, были осмотрены следователями и оперативниками только через две недели после трагедии.

«Обвинение не смогло опровергнуть заявление защиты о том, что подсудимые просто помогали милиционерам охранять порядок», - цитируют журналисты текст оправдательного приговора.

2 мая 2014 года в Одессе произошли ожесточенные столкновения между пророссийскими митингующими и сторонниками единой Украины. В ходе столкновений применялось оружие, на улицах города погибли несколько человек. После этого «коктейлями Молотова» был подожжен Дом профсоюзов, где укрылись пророссийские активисты. По официальным данным, погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения. Самая распространенная причина смерти - отравление неидентифицированным газом.

Вместе с тем ряд украинских политиков заявляли, что власти в Киеве намеренно занизили число жертв, которых на самом деле может быть до 116. В МВД Украины отчитались о завершении расследования дела о событиях в Одессе в конце сентября 2014 года. Тогда советник главы МВД Зорян Шкиряк сообщил, что подозреваемыми проходят 24 человека, еще девять, в том числе организаторы и активные участники беспорядков, находятся в розыске.