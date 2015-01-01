Расследование ужасного пожара в Одессе: Почему погибли дети?

В Одессе в ночь на 16 сентября в детском муниципальном лагере Виктория вспыхнул пожар, уничтоживший деревянный корпус, в котором спали дети. Огонь унес жизни троих девочек.

В прошлом году там была установлена новая система автоматической пожарной безопасности, но ее не включали. А пожарный водоем на территории лагеря оказался пуст.

Вечером субботы активисты и родители несколько раз штурмовали одесскую мэрию. Чтобы оттеснить протестующих полиции пришлось применить слезоточивый газ и свето-шумовую гранату. Драк не удалось избежать.

Пожарные без воды. Дом горел как дрова

Пожарных вызвали по телефону, поскольку звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в прошлом году, не сработала.

Как заявили в управление ГСЧС в Одесской области, сигнализация была выключена уже несколько месяцев.

23 июля руководству лагеря было вынесено предписание устранить ряд нарушений в сфере пожарной безопасности, в том числе подключить пожарную сигнализацию. Однако ничего не было сделано.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера ГСЧС в 23.34. По информации волонтера Андрея Тацюры, охранник из кооператива, который находится вниз по склону от лагеря, увидел огромное пламя уже около 23.00.

Но он не смог сразу дозвониться на экстренный номер 101 - там все время срабатывал автоответчик.

Приехав на место возгорания пожарные выяснили, что гидрант, расположенный на территории лагеря, не работает, да и воды в нем нет.

Сотрудникам ГСЧС пришлось подавать воду за 1,2 километров от места происшествия. Ликвидировать пожар удалось только к 02.15.

Пока спасатели разбирались с водой здание сгорело дотла словно дрова. Еще в двух корпусах лагеря из-за температуры лопнули оконные стекла и оплавились балконы.

Как рассказали спасатели, здание вспыхнуло буквально за пару минут из-за обратной тяги, которая образовалась при открытии всех дверей во время эвакуации.

«Когда начали выводить детей, открыли все двери, здание вспыхнуло полностью за две минуты. Наша цистерна была рядом, прибыли за четыре минуты, но все уже полыхало», - рассказывают пожарные.

Сигнализация за 11 миллионов

Реконструкция городского оздоровительно-спортивного комплекса началась в 2015 голу. Четыре месяца назад президент Петр Порошенко проинспектировал лагерь.

Сопровождавший главу государства мэр Одессы Геннадий Труханов тогда назвал Викторию «образцовым детским оздоровительным комплексом».

«Мы вложили в него не только деньги, но и душу. Ведь одесские дети должны отдыхать в самых лучших условиях. И мы их создали», - заявлял Труханов.

Как сообщается на сайте президента, стоимость всех работ составила 70,5 миллионов гривен. Финансирование проводилось за счет госбюджета и местного бюджета Одессы.

Отмечается, что, кроме прочего, снесли шесть старых одноэтажных деревянных зданий, на место которых построены четыре двухэтажных спальных корпуса из деревянного сруба.

Согласно смете, дерево должно было подвергнуться специальной противопожарной обработке. Однако сгоревший домик был поглощен пламенем за две минуты.

Как пишет одесское издание Думская, в 2016 году без тендера было заключено соглашение на 11 миллионов гривен по установке сигнализации с компанией-застройщиком Юг-Укрстрой.

В полиции даже начали уголовное производство по факту служебного подлога, однако тогда эта история закончилась ничем.

Как уже говорилось, еще 23 июня сотрудники ГСЧС проверяли Викторию и выявили, что сигнализация находится в нерабочем состоянии.

Устранять неполадки должна была компания Укртехбезпека, которая годом ранее провела огнезащиту деревянных конструкций зданий лагеря. Она же должна была поддерживать в рабочем состоянии систему пожарной сигнализации и пожаротушения. Однако вместо устранения неполадки, лагерь разорвал договор с этой компанией.

Родители не верят и продолжают поиски

Когда сотрудники лагеря и пожарные стали разбирать завалы на месте сгоревшего корпуса, были найдены тела двух погибших девочек и фрагмент тела третьего ребенка.

Двое детей были доставлены в областную клиническую больницу с отравлением угарным газом и ушибами.

«Во время пожара малышам самим приходилось себя спасать.

Старшеклассники выбивали двери и выбегали. Некоторые прыгали из окон второго этажа...

Такое впечатление, что в госслужбы понабирали новичков, которые, даже не удосуживаются полистать инструкции, написанные кровью... Чего стоит хотя бы тот факт, что двери в спальни, где спали малыши, были заперты снаружи на ключ?!!», - написал в Facebook руководитель программы Чрезвычайные новости Константин Стогний.

Всего в корпусе лагеря, где произошел пожар, проживало 42 ребенка. Ужасная ночь должна была стать последней в Виктории для отдыхавших детей - их смена подошла к концу.

Все погибшие девочки София, Настя и Снежана были воспитанницами образцового детского хореографического ансамбля Адель и жили в комнате номер 11, двери которой были заперты на ночь.

Официально причиной пожара уже названо нарушение правил пожарной безопасности. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание. Несколько детей рассказали, что видели, как искрила проводка.

Когда начался пожар, часть детей побежала в сторону пляжа, дети прыгали из окон, из-за этого тоже получили травмы, в основном, несерьезные.

Родственники 12-летней Снежаны, погибшей в лагере, а также многие одесситы и правоохранители, посчитали неоднозначной информацию о гибели девочки и продолжают ее поиски.

Известно, что одна из девочек проявила героизм во время пожара.

Несмотря на угрозу жизни, Катя Ной вывела из пылающего здания восьмерых детей от восьми до десяти лет.

Сама же получила ожоги ног и дыхательных путей.

Штурм мэрии

Ближе к вечеру 16 сентября к зданию мэрии Одессы пришли активисты и родители детей, отдыхавших в лагере.

Около двухсот человек требовали прибытия мэра города и его заместителя. Активисты даже пытались установить палатки, но правоохранители им воспрепятствовали.

Недовольные люди как минимум дважды пытался проникнуть в здание мэрии. Они брали штурмом, выбивали окна, бросали в полицейских шины, которые принесли под горадминистрацию.

За время митинга произошло несколько столкновений протестующих с полицией. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и свето-шумовю гранату.

Деревянный корпус лагеря Виктории сгорел за несколько минут

Трагедия в детском лагере произошла из-за нарушения правил пожарной безопасности.

В Одессе в ночь на 16 сентября в детском муниципальном лагере Виктория вспыхнул пожар, уничтоживший деревянный корпус, в котором спали дети. Огонь унес жизни троих девочек.

В прошлом году там была установлена новая система автоматической пожарной безопасности, но ее не включали. А пожарный водоем на территории лагеря оказался пуст.

Вечером субботы активисты и родители несколько раз штурмовали одесскую мэрию. Чтобы оттеснить протестующих полиции пришлось применить слезоточивый газ и свето-шумовую гранату. Драк не удалось избежать.

Пожарные без воды. Дом горел как дрова

Пожарных вызвали по телефону, поскольку звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в прошлом году, не сработала.

Как заявили в управление ГСЧС в Одесской области, сигнализация была выключена уже несколько месяцев.

23 июля руководству лагеря было вынесено предписание устранить ряд нарушений в сфере пожарной безопасности, в том числе подключить пожарную сигнализацию. Однако ничего не было сделано.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера ГСЧС в 23.34. По информации волонтера Андрея Тацюры, охранник из кооператива, который находится вниз по склону от лагеря, увидел огромное пламя уже около 23.00.

Но он не смог сразу дозвониться на экстренный номер 101 - там все время срабатывал автоответчик.

Приехав на место возгорания пожарные выяснили, что гидрант, расположенный на территории лагеря, не работает, да и воды в нем нет.

Сотрудникам ГСЧС пришлось подавать воду за 1,2 километров от места происшествия. Ликвидировать пожар удалось только к 02.15.

Пока спасатели разбирались с водой здание сгорело дотла словно дрова. Еще в двух корпусах лагеря из-за температуры лопнули оконные стекла и оплавились балконы.

Как рассказали спасатели, здание вспыхнуло буквально за пару минут из-за обратной тяги, которая образовалась при открытии всех дверей во время эвакуации.

«Когда начали выводить детей, открыли все двери, здание вспыхнуло полностью за две минуты. Наша цистерна была рядом, прибыли за четыре минуты, но все уже полыхало», - рассказывают пожарные.

Сигнализация за 11 миллионов

Реконструкция городского оздоровительно-спортивного комплекса началась в 2015 голу. Четыре месяца назад президент Петр Порошенко проинспектировал лагерь.

Сопровождавший главу государства мэр Одессы Геннадий Труханов тогда назвал Викторию «образцовым детским оздоровительным комплексом».

«Мы вложили в него не только деньги, но и душу. Ведь одесские дети должны отдыхать в самых лучших условиях. И мы их создали», - заявлял Труханов.

Как сообщается на сайте президента, стоимость всех работ составила 70,5 миллионов гривен. Финансирование проводилось за счет госбюджета (10 миллионов) и местного бюджета Одессы (60,5 миллионов).

Отмечается, что, кроме прочего, снесли шесть старых одноэтажных деревянных зданий, на место которых построены четыре двухэтажных спальных корпуса из деревянного сруба.

Согласно смете, дерево должно было подвергнуться специальной противопожарной обработке. Однако сгоревший домик был поглощен пламенем за две минуты.

Как пишет одесское издание Думская, в 2016 году без тендера было заключено соглашение на 11 миллионов гривен по установке сигнализации с компанией-застройщиком Юг-Укрстрой.

В полиции даже начали уголовное производство по факту служебного подлога, однако тогда эта история закончилась ничем.

Как уже говорилось, еще 23 июня сотрудники ГСЧС проверяли Викторию и выявили, что сигнализация находится в нерабочем состоянии.

Устранять неполадки должна была компания Укртехбезпека, которая годом ранее провела огнезащиту деревянных конструкций зданий лагеря. Она же должна была поддерживать в рабочем состоянии систему пожарной сигнализации и пожаротушения. Однако вместо устранения неполадки, лагерь разорвал договор с этой компанией.

Родители не верят и продолжают поиски

Когда сотрудники лагеря и пожарные стали разбирать завалы на месте сгоревшего корпуса, были найдены тела двух погибших девочек и фрагмент тела третьего ребенка.

Двое детей были доставлены в областную клиническую больницу с отравлением угарным газом и ушибами.

«Во время пожара малышам самим приходилось себя спасать. Старшеклассники выбивали двери и выбегали. Некоторые прыгали из окон второго этажа... Такое впечатление, что в госслужбы понабирали новичков, которые, даже не удосуживаются полистать инструкции, написанные кровью... Чего стоит хотя бы тот факт, что двери в спальни, где спали малыши, были заперты снаружи на ключ?!!», - написал в Facebook руководитель программы Чрезвычайные новости Константин Стогний.

Всего в корпусе лагеря, где произошел пожар, проживало 42 ребенка. Ужасная ночь должна была стать последней в Виктории для отдыхавших детей - их смена подошла к концу.

Все погибшие девочки София, Настя и Снежана были воспитанницами образцового детского хореографического ансамбля Адель и жили в комнате номер 11, двери которой были заперты на ночь.

Официально причиной пожара уже названо нарушение правил пожарной безопасности. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание. Несколько детей рассказали, что видели, как искрила проводка.

Когда начался пожар, часть детей побежала в сторону пляжа, дети прыгали из окон, из-за этого тоже получили травмы, в основном, несерьезные.

Родственники 12-летней Снежаны, погибшей в лагере, а также многие одесситы и правоохранители, посчитали неоднозначной информацию о гибели девочки и продолжают ее поиски.

Известно, что одна из девочек проявила героизм во время пожара. Несмотря на угрозу жизни, Катя Ной вывела из пылающего здания восьмерых детей от восьми до десяти лет. Сама же получила ожоги ног и дыхательных путей.

Штурм мэрии

Ближе к вечеру 16 сентября к зданию мэрии Одессы пришли активисты и родители детей, отдыхавших в лагере.

Около двухсот человек требовали прибытия мэра города и его заместителя. Активисты даже пытались установить палатки, но правоохранители им воспрепятствовали.

Недовольные люди как минимум дважды пытался проникнуть в здание мэрии. Они брали штурмом, выбивали окна, бросали в полицейских шины, которые принесли под горадминистрацию.

За время митинга произошло несколько столкновений протестующих с полицией. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и свето-шумовю гранату.

Мэр Труханов прибыл на встречу на следующий день. Общение с родителями и прессой проходило в сессионном зале облсовета, активисты остались снаружи.

«Мы построили лучший лагерь, основное внимание я уделял безопасности. Все, что сегодня говорят политики, мне очень неприятно как отцу и дедушке… В эксплуатацию мы все передали в рабочем состоянии. Нас убедили, что подобные здания безопасны, так построено множество баз отдыха на Западной Украине», - заявил мэр.

Касательно нерабочей пожарной сигнализации, Геннадий Труханов сказал: «На вопрос, почему она не работала, нам ответят эксперты. Если бы я знал, что с ней проблемы, меры были бы приняты. И теперь они будут самые жесткие относительно виновных. Мы никого не будем выгораживать и прятать. Мы не снимаем с себя ответственность».

Кто понесет наказание

Уже назначены две пожарные экспертизы, результаты которых ожидаются на следующей неделе.

По факту трагедии открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 УК Украины. Начальник Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин заявил, что в Киевском райотделе опрашивали сотрудников лагеря и других свидетелей случившегося.

16 сентября после случившегося директора лагеря Виктория Петроса Саркисяна увезли с места трагедии с остановкой сердца.

«У него была остановка сердца. Он... в больнице под капельницами.

Он 20 лет возглавлял учреждение, и жил этим комплексом», - сказал мэр Труханов.

Позже Саркисня был задержан по подозрению в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель детей и материальный ущерб.

Губернатор Одесской области Максим Степанов объявил в регионе двухдневный траур. Семьям погибших и пострадавших детей обещана денежная компенсация - по 40 тысяч гривен от облгосадминистрации и по 200 тысяч от областного совета.

18 сентября Киевский районный суд избрал меру пресечения для Саркисяна - 60 суток в СИЗО.

Сам директор муниципального лагеря пояснил, что не мог выполнить предписание ГСЧС об устранении неисправностей в пожарной сигнализации, так как этим должна была заниматься вышестоящая инстанция.

По его словам, управление горобразования не выделяло средств на устранение неполадок с сигнализацией, так как деревянные корпуса не были приняты на баланс.