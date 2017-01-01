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В Швейцарии забили канализацию банкнотами евро

Korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В Швейцарии сотрудники прокуратуры выясняют, почему неизвестные сбросили десятки тысяч евро в туалет в отделении финансового холдинга UBS Group AG в Женеве. Как сообщает Bloomberg, туалет в хранилище одного из городских банков оказался забит купюрами по 500 евро.

За несколько дней туалеты трех соседних бистро также оказались засорены деньгами. Банкноты лежали в туалете и в раковине, они были порезаны ножницами на кусочки.

По словам представителя женевской прокуратуры, уничтожения банкнот не считается преступлением в Швейцарии, однако правоохранители начали расследование, чтобы выяснить, кто за этим стоит.

Ранее сообщалось, что в ЕС в этом году изъято 331 тысячу фальшивых банкнот.

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