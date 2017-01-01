Надвигающийся на Карибы ураган «Мария» усилился до самой разрушительной категории

Бушующий в Атлантике ураган «Мария» в ночь на понедельник усилился до максимальной категории по пятибальной шкале Саффира - Симпсона, сообщает Reuters со ссылкой на американский Национальный центр по наблюдению за ураганами. На островах Карибского моря, по которым придется основной удар стихии, жителей предупреждают о неизбежных опасных последствиях. Еще несколько часов назад метеорологи считали «Марию» ураганом четвертой категории.

К настоящему моменту эпицентр урагана находился в 70 километрах от французского острова Мартиника, максимальная скорость ветра составляет около 260 километров в час (160 миль в час) или примерно 70 метров в секунду. При этом в Центре считают, что ураган еще может набрать силу.

По данным метеорологов,

«Мария» ударит по северо-восточным Карибским островам в ближайшие часы.

Повышенный уровень опасности из-за урагана объявлен на Гваделупе, Доминике, Сент-Китсе, Невисе, Монтсеррате.

Во вторник «Мария» доберется до Виргинских островов и находящегося под управлением США острова Пуэрто-Рико, который всего несколько назад значительно пострадал в результате урагана «Ирма». Власти Пуэрто-Рико уже ввели режим чрезвычайного положения и объявили эвакуацию граждан.

ТАСС со ссылкой на заявление префектуры острова Мартиника передает, что там объявлен фиолетовый уровень метеотревоги,

который означает неизбежное возникновение крайне опасной ситуации

. Население Мартиники призвали немедленно искать укрытия.

«Требуется абсолютная бдительность. Ожидаются опасные природные явления исключительной интенсивности», - подчеркнули власти острова. На соседнем острове Гваделупа уже собираются отряды спасателей, которые прибудут на Мартинику после прохождения урагана.

Отметим, что сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Предыдущий ураган - «Ирма» - бушевал в Карибском бассейне около недели назад. По последним данным, в регионе в результате стихии погибли не менее 22 человек, на некоторых островах ураган разрушил более 90 процентов построек. После разгула на Карибах, «Ирма» обрушился на восточное побережье США.





