Связанный с ИГ экстремист попытался убить президента Индонезии

Полиция Индонезии задержала 31-летнего мужчину, подозреваемого в подготовке покушения на президента страны Джоко Видодо, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Straits Times. По предварительным данным, злоумышленник имеет связи с террористической группировкой «Исламское государство».

Предполагаемый экстремист был задержан в понедельник в провинции Западная Ява: правоохранители обнаружили его неподалеку от вертолетной площадки аэропорта города Сиребон, куда глава государства должен прибыть во вторник, 19 сентября.

По данным издания, у задержанного, личность которого не раскрывается, были при себе пять бутылок с зажигательной смесью.

Известно, что задержанный входит в состав одной из местных экстремистских ячеек, связанных с ИГ*. Именно эта ячейка, по информации спецслужб, ответственна за произошедшие в последнее время теракты на территории Индонезии.

Отметим, что наиболее многочисленной экстремистской группировкой в стране является «Моджахеды Восточной Индонезии», которая присягнула на верность «Исламскому государству»*. Члены этого движения организовали несколько крупных терактов, а главу боевиков Абу Вардаха президент Джоко Видодо называл «главным террористом». В прошлом году Вардаха ликвидировали спецслужбы.



