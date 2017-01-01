Реформу ООН поддержали почти 130 государств

Декларацию США о реформе ООН поддержали 128 из 193 государств и это число продолжает расти, передает Центр новостей ООН.

По словам генсека ООН Антониу Гутерриша, декларация поддержки реформ направлена на упрощение процедур и децентрализацию решений с большей прозрачностью, эффективностью и подотчетностью.

Документ состоит из десяти пунктов. В нем США призывают внести изменения в структуру ООН, чтобы улучшить координацию работы в различных сферах. Достичь этого следует, по мнению Вашингтона, в том числе за счет сокращения штата сотрудников организации.

«Отклик, который мы получили, был просто фантастическим», − заявила постпред США при ООН Никки Хейли на открытии форума по реформированию организации.

Напомним, президент США и автор инициативы Дональд Трамп отметил, что потенциал ООН не раскрыт из-за бюрократии и неправильного менеджмента.