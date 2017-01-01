ВИДЕО: «Запад-2017» вертолет выпустил ракету в зрителей

На очередном этапе российско-белорусских военных учений «Запад-2017» случилось ЧП: на полигоне «Лужский» под Санкт-Петербургом произошел непроизвольный пуск ракет класса «воздух-земля» с вертолета Ка-52, боевые снаряды попали в местность, где находились зрители, есть раненые, сообщает сайт 66.ru со ссылкой на осведомленный источник.

По его данным, вертолеты выполняли очередное задание, когда «что-то коротнуло». В результате ракеты сбились с цели и попали в толпу людей. В результате инцидента сгорели как минимум два автомобиля.

Из-за разлетевшихся осколков два человека получили тяжелые травмы. В настоящее время пострадавшие госпитализированы, сказал источник.

«Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», - добавил собеседник сайта. При этом никакой информации в прессе по поводу ЧП до сих пор не было, хотя,

по словам источника, ЧП произошло еще «вчера или позавчера».

«Они летели на цели, оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то коротнуло, и ракеты сошли сами. У осколков разлет большой, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой. Пострадали, скорее всего, журналисты», — сообщил 66.RU осведомленный источник.

Отметим, что вчера, 18 сентября, на Лужский полигон в Ленинградской области для наблюдения за одним из этапов учений прибыл президент РФ Владимир Путин. Сообщалось, что глава государства с командного пункта понаблюдал за ходом маневров и выслушал пояснения главы Генштаба.

В частности, Путин понаблюдал за применением разведывательно-огневого контура в составе средств артиллерийской разведки «Аистенок», комплекса «Стрелец», артиллерийских и реактивных систем «Мста-Б» и «Мста-С», «Акация», «Град». Шел сильный дождь, но это не помешало военным продемонстрировать свои умения, отмечала «Российская газета».

По мнению СМИ,

вероятнее всего, инцидент на полигоне произошел незадолго до визита Путина.

На сайте Минобороны сообщений о происшествиях во время учений «Запад-2017» нет.

Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) сообщает, что 17 сентября на полигоне «Лужский» экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха.

«Во время выполнения воздушной разведки летный состав отработал наиболее сложные элементы летной подготовки - полеты на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности. Летчики действовали в составе пар и звеньев, выполняя полеты в построении «пеленг» на установленных интервалах и дистанциях. Ведущему экипажу предстояло при обнаружении мишеней на земле распределить цели для каждого из ведомых экипажей для максимально эффективного нанесения авиационного удара. Летчики выполнили пуски неуправляемых ракет, а также применили бортовое пушечное вооружение, уничтожив при этом более 20 мишеней, имитирующих колонны техники, огневые позиции, укрепления и другие объекты условного противника», - говорится в сообщении.

В еще одной публикации сказано, что также на Лужском полигоне вертолеты ЗВО продемонстрировали тактику уничтожения высокомобильного «противника» из засад. Летчики осуществляли заходы на объект «противника» из-за естественных укрытий и лесных массивов, после чего применяли ракетно-пушечное вооружение по целям на удалении от 500 метров до пяти километров, в том числе с предельно малых высот. Сразу после поражения цели под прикрытием следом идущих бортов вновь скрывались за укрытиями. В учениях были задействованы вертолетов Ми-8АМТШ «Терминатор», Ми-24, Ми-35 и Ка-52 «Аллигатор».

Российско-белорусские учения «Запад-2017» проходят 14-20 сентября в Белоруссии, а также на трех российских полигонах. По официальным данным, в них принимают участие до 12,7 тысячи военнослужащих.