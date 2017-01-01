В Эстонии убьют почти 7000 свиней

В понедельник утром в VTA поступило сообщение о росте смертности свиней на свиноферме Linnamae Peekon OÜ в Ляэнемаа. Было принято решение наведаться туда с проверкой, чтобы выявить вероятность вспышки АЧС. Для этого были взяты пробы тканей мертвых особей, которые передали для анализа в ветеринарно-пищевую лабораторию. Также были взяты пробы корма. На ферме сразу же ввели ограничения.

В прошлый раз VTA проверял эту ферму в конце августа, в то время на ней не было выявлено недостатков в соблюдении правил биобезопасности. Взятые 4 сентября пробы на АЧС также дали отрицательный результат. Во вторник утром лаборатория подтвердила вспышку АЧС на ферме.

Вокруг фермы введены зоны, в которых ограничено движение свиней и их мяса. Поскольку на территории введен карантин, вход открыт только уполномоченным VTA лицам.

Начато эпидемиологическое расследование, которое должно показать, как вирус попал на ферму. В работе участвуют также ученые Эстонского университета естественных наук.

Животных с зараженной фермы убьют, ликвидацию свиней в соответствии с правилами организует AS Vireen.

«Единственный способ избежать попадания АЧС на свинофермы - это крайняя осторожность и тщательное следование правилам биобезопасности, поскольку АЧС по-прежнему распространяется в наших лесах. Как в лесу, так и на фермах следует совершенно серьезно относиться к соблюдению правил биобезопасности. Особенно в это время года, когда в лесу много собирающих грибы и ягоды людей, которые могут разносить вирус по свинофермам. Ответственное поведение поможет снизить риск для всех свиноферм Эстонии», - подчеркнул исполняющий обязанности гендиректора VTA Олев Калда.

АЧС широко распространена в ближайших к Эстонии странах. На данный момент она выявлена на 75 свинофермах Польши и восьми свинофермах Литвы, в том числе на ферме, где содержалось около 25 000 свиней. В этом год в Латвии было диагностировано шесть случаев заражения домашних свиней АЧС. В Эстонии АЧС диагностировали на ферме в третий раз. АЧС также выявлена в Чехии, где ее диагностировали у диких кабанов, и Румынии, где ее диагностировали у домашних свиней.