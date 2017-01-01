Украина начислила авиакомпаниям России $103 млн штрафов за полеты в Крым

Государственная авиационная служба Украины за период введения санкций против авиакомпаний начислила штрафы российским авиакомпаниям из-за полетов в Крым на общую сумму 2,72 млрд грн (около $103 млн), сообщает «Интерфакс-Украина».

В ведомстве напомнили, что указом президента Украины от 16 сентября 2015 года введено в действие решение СНБО о применении персональных санкций к юридическим лицам, в частности к авиакомпаниям России.

Отмечается, что по состоянию на 15 сентября 2017 года из указанной суммы в 2,7 млрд грн ни один штраф не был оплачен.

В прошлом году сообщалось, что Украина начислила авиакомпаниям России $27 млн штрафов за полеты в Крым.