Израиль признал разведение марихуаны в медицинских целях отраслью экономики

В Израиле Минсельхоз признал выращивание марихуаны отраслью сельского хозяйства, открыв фермерам, занимающимся разведением конопли, доступ к государственным субсидиям, квотам на воду для сельского хозяйства и информационную поддержку, сообщает NEWSru.Israel. Правда, отметим, речь идет только о медицинской марихуане.

По оценке экспертов Минсельхоза, выращивание медицинской марихуаны становится рентабельным только при условии, что под нее отводится не менее 4 тыс. кв. м земли. Потенциальные объемы экспорта оцениваются в 1-4 млрд шекелей в год (285 млн - 1,2 млрд долларов).

Ранее в сентябре 100 израильских врачей прошли специальный курс подготовки и получили право выписывать пациентам медицинскую марихуану. До сих пор они могли выписывать только специальную рекомендацию на получение марихуаны. Рекомендация передавалась на рассмотрение в Минздрав, а затем подлежала утверждению лично руководителем отдела в министерстве.

Теперь врачи с дипломом, получившие новую квалификацию, смогут самостоятельно выписывать рецепты.

Примерно у 25 тыс. жителей Израиля имеется лицензия на использование марихуаны в медицинских целях.

В марте этого года правительство Израиля одобрило предложение о декриминализации каннабиса. Согласно новым правилам, за курение травы будет выписываться штраф. Привлекать к ответственности и отправлять под арест, как раньше, будут только в случае неоднократных нарушений. При этом продажа и выращивание обычной марихуаны остались в перечне уголовный преступлений.