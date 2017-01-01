ООН подсчитала число рабов в мире

Согласно данным МОТ, по самым скромным подсчетам в 2016 году в рабстве находились 40,3 миллиона человек, причем три четверти из этого числа — женщины и девочки, каждый четвертый — несовершеннолетний ребенок.

24,9 миллиона рабов трудятся в тяжелейших условиях на заводах, стройках, фермах и в рыболовецкой отрасли, а также исполняют функции домашней прислуги и секс-рабынь. 15,4 миллиона вступили в брак по принуждению.

Больше всего рабов эксперты насчитали в Африке, на втором месте — Азия, на третьем — страны Тихоокеанского региона. «Рабы, которых принуждают к труду, производят пищу, которую мы едим, и одежду, которую мы носим, и они чистят наши дома», — говорится в докладе МОТ.