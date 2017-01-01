Безвиз с ЕС: выехали почти шесть миллионов украинцев

За три месяца действия безвизового режима во въезде в Евросоюз отказали 61 украинцу. Об этом сообщает представительство ЕС в Украине со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.

Так, отказ во въезде в ЕС за время действия безвиза получил лишь 61 гражданин Украины - это 0,026% от общего количества безвизовых путешественников.

Основными причинами отказа во въезде были превышение сроков пребывания в ЕС во время предыдущих поездок и отсутствие документов, подтверждающих цель и условия пребывания в странах ЕС.

Согласно данным Государственной пограничной службы Украины, 5,799 млн граждан Украины по состоянию на 11 сентября 2017 посетили ЕС в течение трех месяцев с момента вступления в силу безвизового режима.

Среди них 1 413 178 граждан - по биометрическим паспортам, в том числе 235 795 граждан - без виз. То есть 87% граждан с биометрическими паспортами путешествовали с визами, а 17% воспользовались всеми преимуществами безвизового режима.

Согласно этим же данным, количество поездок, совершенных украинцами в страны ЕС за три летних месяца 2017, выросла на 10% по сравнению с аналогичными тремя месяцами 2016 года.