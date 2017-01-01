В Евросоюзе создадут ведомство по кибербезопасности

Для более эффективной борьбы с хакерскими атаками и киберпреступностью Еврокомиссия предлагает создать новое ведомство ЕС по кибербезопасности, а также разработать и ввести в Европе единую систему сертификации, которая позволит гарантировать безопасность использования товаров и услуг в цифровой среде. Об этом заявил комиссар ЕС по цифровой экономике и обществу Андрус Ансип.

Европейского агентства сетевой и информационной безопасности (Enisa), расширив его и наделив новыми полномочиями. «Кибератаки стали все более частыми, глобальными, изощренными, и Европа должна быть в состоянии противостоять этим атакам круглосуточно во всех странах ЕС», - заявил Ансип.

Единую систему сертификации в Брюсселе предлагают распространить на бытовые приборы, автомобили и любые устройства, способные подключаться к интернету. По словам Ансипа, к 2020 году в ЕС будет около 6 миллиардов приборов, подключенных к глобальной сети.

Сертификаты помогут потребителям в Европе распознавать, соответствуют ли товары, которые они планируют приобрести, европейским стандартам безопасности, утверждают в Еврокомиссии.

Для энергетических и транспортных сетей также должны быть разработаны сертификаты безопасности. Предложения Еврокомиссии вступят в силу в случае одобрения всеми странами ЕС и Европарламентом.

Ранее сообщалось, что в Германии правоохранители будут нанимать хакеров.