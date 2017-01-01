Глава Сил обороны Эстонии: Россия готова к военному вмешательству и в Белоруссии

Россия готова к военному вмешательству в Белоруссии подобно тому, как это было сделано на Украине, в том случае, если политическая ситуация там изменится в нежелательном для России русле, заявил глава Сил обороны генерал Рихо Террас в интервью ERR.

Задача учений «Запад» и других совместных военных учений – максимально связать белорусские вооруженные силы с российскими, цель – парализовать способность белорусских военных действовать самостоятельно, заявил Террас.

«Подобно тому, как это произошло на Украине, Россия планирует военные шаги против Белоруссии, если политическая ситуация там изменится. Российские вооруженные силы и структуры безопасности ведут подготовку к тому, чтобы в случае необходимости вмешаться и провести военную операцию в Белоруссии, планирование операции началось в 2014 году», - уточнил он.

По словам Терраса, рассматривать учения лишь как антитеррористические, как об этом заявили Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу, было бы преувеличением.

«В учениях принимают участие различные военные округи, Балтийский и Северный флот, ракетные войска, если все это является антитеррористической операцией, то это очевидное преувеличение», - отметил Террас.