Землетрясение в Мексике разбудило вулкан

Извержение мексиканского вулкана Попокатепетль произошло в Мексике после мощного землетрясения. По данным на утро среды, число погибших приближается к 150, передает агентство Reuters. В столице страны Мехико стихия разрушила 44 дома. США, Канада и ООН предложили Мексике помощь. В пострадавших районах идут отчаянные спасательные операции - пока есть надежда достать пострадавших из руин живыми.

Как передает The Guardian, во время землетрясения обрушилась церковь, расположенная на склонах Попокатепетля. Там в это время проходила служба, погибли 15 человек, рассказал губернатор провинции Пуэбла Хозе Антонио Гали.

Мексиканские сейсмологи в настоящий момент оценивают ситуацию на вулкане «красной тревогой» - одним из высших уровней, передает «Интерфакс». Пока, впрочем, вулкан лишь выбрасывает столбы дыма.

По данным мексиканских сейсмологов, эпицентр толчка располагался в 12 км от населенного пункта Ашочиапан в мексиканском штате Морелос. По уточненным данным, произошло два подземных толчка магнитудой 7,1 и 6,8. В пострадавших районах, в том числе в столице, введен режим чрезвычайного положения. На улицы Мехико выведены 3 тыс. военнослужащих.

Red alert right now pelase RT # CENAPRED #Popocatepetl pic.twitter.com/zoHlcu3D5e— Angel (@ANGELSEVA00) 19 September 2017

Помимо Мехико, стихия вызвала серьезные разрушения в штатах Пуэбла и Морелос в центральной части страны - там больше всего погибших. По данным на утро среды, погибли 149 человек. В пострадавших районах идут многочисленные спасательные операции, пока остается надежда достать погребенных под завалами живыми.

Одна из самых отчаянных операций спасателей проходит в средней школе в Мехико, которая обвалилась во время занятий. В результате по меньшей мере 22 человека, в том числе 20 детей, погибли. Об этом, как передает ТАСС, сообщил президент республики Энрике Пенья Ньето. «Уже найдены 22 тела, из них двое взрослые. Тридцать детей считаются пропавшими», - сказал он журналистам.

7 сентября в Мексике произошло еще одно землетрясение, его жертвами стали почти 58 человек.