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Польша: Россия на учениях применит ядерное оружие

korrespondent.net
Военные учения на базе в Адажи | Фото: REUTERS/Scanpix

В Минобороны Польши считают, что учения Запад-2017 могут продлить.

Министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что совместные российско-белорусские учения «Запад-2017» могут быть продолжены после 20 сентября. По его словам, во время учений россиянами будет отработано применение ядерного оружия.

«Они продолжатся, на этот раз с применением ядерного оружия, которое не было включено в программу учений», - сказал глава минобороны в эфире телеканала TVP Info.

Также Мацеревич напомнил, что военная доктрина РФ предусматривает возможность нанесения превентивного удара по вероятному противнику.

«Учения «Запад-2017» стали не только крупнейшими, но и самыми агрессивными и многофункциональными из всех учений России за последние 30 лет», - добавил Мацеревич.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ на учениях вертолет пустил ракеты по зрителям.

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