За несуществующего протеже Путина готов проголосовать каждый пятый россиянин

Согласно результатам опроса «Левада-центра», за несуществующего кандидата в президенты России Андрея Семенова, которого якобы поддержал глава государства Владимир Путин, готовы проголосовать 18% россиян, пишут «Ведомости».

Причем 15% опрошенных были готовы поддержать этого кандидата даже несмотря на то, что ничего о нем не слышали.

Отмечается, что эксперимент с вопросом-ловушкой было решено провести, поскольку в общественном мнении не выражено представление о возможном преемнике Путина.

В свою очередь «настоящий» опрос показал, что за Путина готовы голосовать 48% от всех опрошенных и 60% — от намеренных участвовать в выборах-2018. За лидера КПРФ Геннадия Зюганова готовы отдать свой голос 3%, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского и основателя ФБК Алексея Навального — по 2%.

Ранее сообщалось, что после выборов президента в России может пройти партийная реформа.