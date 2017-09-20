Землетрясение в Мексике: число жертв превысило 200

Число погибших в результате мощного землетрясения в Мексике возросло до 248. Об этом сообщил глава национальной аварийно-спасательной службы Луис Фелипе Пуэнте в Twitter.

По данным ведомства, 117 человек погибли в столице страны Мехико, 72 - в штате Морелос, 43 - в Пуэбле, 12 - в Эдомексе, трое - в Герреро и один - в Оахаке. Ранее сообщалось о 149 погибших.

Из-за землетрясения около 4,6 миллиона человек остались без электричества. В Мехико в течение нескольких часов не работала мобильная связь. Власти объявили в столице режим чрезвычайного положения.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло на юго-востоке Мексики 19 сентября в 18:14 по времени UTC (21:14 латв). Затем последовали более 10 афтершоков. Подземные толчки разрушили более 40 зданий в Мехико.

В результате обрушения школы в районе Коапа при землетрясении погибли 30 человек: 26 детей и четверо взрослых. Об этом сообщает El Universal со ссылкой на заявление президента Мексики Энрике Пенья Нето. По его словам, также 30 детей и восемь взрослых пропали без вести. 11 человек спасены. Под руинами здания остаются люди.

#Ahora - La escuela #Rebsamen en Coapa es ahora el centro de los rescates, hasta el momento 20 fallecidos, la mayoría niños. pic.twitter.com/SsFnP1uRyM— SkyAlert (@SkyAlertMx) 20 September 2017

В Мехико по всему городу продолжаются разборы обрушившихся зданий. К работам привлечены силы армии и морской пехоты. Сотни горожан тоже участвуют в спасательной операции и собирают продукты питания и предметы первой необходимости для пострадавших. В других районах страны тоже идет разбор завалов.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло 19 сентября 2017 года, его эпицентр находился примерно в ста километрах от Мехико. Согласно предварительным оценкам, землетрясение стало наиболее сильным в Мексике с 1985 года, когда из-за подземных толчков магнитудой более 8 погибли более десяти тысяч человек.